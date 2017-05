A San Mauro Pascoli da tutto il mondo: 125 stilisti partecipano a Un Talento per la Scarpa

Sono 125 i giovani da tutto il mondo che hanno preso parte alla XVII edizione del concorso internazionale per giovani stilisti Un Talento per la Scarpa, promosso da Sammauroindustria, associazione che raggruppa le principali aziende calzaturiere di San Mauro Pascoli (Casadei, Pollini, Giuseppe Zanotti). Provengono da Messico, Cuba, Colombia, Indonesia, Taiwan, Thailandia, Cina, Capo Verde, Albania, Spagna e, ovviamente, Italia. Il nome del vincitore sarà reso noto nelle prossime settimane, mentre la visione dei lavori selezionati dagli stilisti delle imprese sarà a San Mauro Pascoli il 3 e 4 giugno in una apposita mostra. “Anche questa edizione ha registrato una notevole partecipazione al concorso, che vuole essere un luogo di emersione per i talenti della creatività calzaturiera – afferma il Presidente di Sammauroindustria, Miro Gori –. Nelle sedici edizioni precedenti 8 sono stati i vincitori italiani, altrettanti oltreconfine. È la conferma sia della forza attrattiva di questo progetto, che volge lo sguardo al futuro dei giovani, sia dell’appeal del distretto della scarpa di San Mauro Pascoli che ha fatto della qualità e del saper fare la sua scommessa riconosciuta in tutto il mondo”. (ff)