Scan 3D sullo smartphone per conoscere la scarpa più adatta a te: ecco la startup che arriva da Israele

Ti fotografi i piedi con lo smartphone, che li scansionerà in 3d, e poi riceverai i suggerimenti di quelli che possono essere le scarpe migliori da indossare. Invertex, una startup di Tel Aviv, sta cercando di rivoluzionare l’acquisto delle scarpe, digitalizzando tutto il processo. Invertex è una azienda B2B che ha ricevuto un finanziamento da 2 milioni di dollari, guidato da OurCrowd di Gerusalemme e potrebbe offrire questo servizio di “scan-to-fit” ai brand omni-channel e ai retailer, comprese i grandi marchi sportivi. Il prodotto è una combinazione di software e hardware che può essere utilizzato sia nei negozi fisici ma potrebbe offrire dei suggerimenti dall’e-commerce. Un cosiddetto launchpad collocato nei negozi permetterebbe alle persone di stare su un pad digitale e, in dieci secondi, ottenere una scansione 3D dei loro piedi direttamente sui loro smartphone. Il processo di scansione viene eseguito una sola volta e memorizzato per ogni successiva visita al sito o allo store. La scansione viene inviata in cloud e confrontata con decine di migliaia di piedi di altre persone per verificare quali modelli e dimensioni siano più adatti. All’utente vengono suggerite non solo le migliori scarpe e modelli ma anche i colori disponibili e altri modelli simili. (mv)