Scarpa latinoamericana: i costi affondano il Messico, Maduro manda in tilt il retail venezuelano

“Meglio chiudere, che sottoporsi a un saccheggio legalizzato”. È la considerazione di un commerciante di Caracas raccolta dalla testata sudamericana Panampost. Già, perché il retail venezuelano, sotto la sferza delle ultime decisioni prese dal premier Maduro (nella foto), pare sull’orlo del collasso. L’ultima mossa del Governo bolivariano è imporre sconti al 30% ai negozi di abbigliamento e accessori in vista del Natale, festività per la quale in Venezuela è solito regalarsi prodotti di moda per farsi belli in vista del cenone. Peccato che la norma vada in conflitto con una precedente, varata nel 2014, che vieta ai commercianti di imporre al cliente finale un mark up maggiore del 30% rispetto al prezzo di acquisto al mercato all’ingrosso. Vale a dire che i commercianti dovrebbero trarre profitto pari a 0 spaccato dalla loro attività. Ma non basta. Lo scenario, riprendendo ancora Panampost, è “apocalittico”: in queste condizioni per i commercianti del Venezuela, un Paese dove secondo la Banca Mondiale l’inflazione è al 700% e c’è penuria cronica di ogni tipo di bene, è impossibile non solo generare ricchezza, ma rientrare dei costi sostenuti. L’unica risposta possibile per rimanere a galla, allora, è speculare sui prezzi. Secondo World Footwear, il Governo imputerebbe ai retailer di aver applicato fino al +500% sui prezzi delle scarpe: a Caracas le sneaker Coach si trovano a 330.000 bolivares, quando il salario minimo garantito è di 19.000 mensili. Meno complessa, ma comunque, critica è la situazione in Messico. Malgrado la produzione (260 milioni di paia) sia aumentata del 4%, il PIL del calzaturiero messicano è diminuito in un anno del 7%. A danneggiare la scarpa made in Messico sono gli aumentati costi dell’energia e dei materiali importati dall’estero. Per questo l’associazione calzaturieri del Guanajuato, il distretto che si realizza il 70% della produzione messicana, chiama in causa il Governo: oltre che di investimenti in infrastrutture per la logistica e sicurezza, la scarpa messicana ora ha bisogno di liberalizzazioni sul prezzo del combustibile e attenzione al cambio del peso nei confronti del dollaro. (rp)