Sneaker da record: quelle usate da Michael Jordan in finale alle Olimpiadi del 1984 battute all’asta per 190.000 dollari

Michael Jordan batte se stesso, ma resta alle spalle di Roger Bannister nella classifica della scarpe sportive più preziose battute all’asta. Al termine della finale del torneo di pallacanestro delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, vinta dagli USA sulla Spagna per 96 a 65, Michael Jordan regalò le sue Converse autografate a un raccattapalle di undici anni. Quelle stesse scarpe sono state vendute all’asta pochi giorni fa a una cifra record di 190.373 dollari. Una somma che supera quella di 104.765 dollari spesa per possedere un altro paio di scarpe del campione di basket statunitense, con cui Jordan giocò gara 5 delle finals NBA del 1997. Resta, però, solido il record delle scarpette in cuoio con cui Roger Bannister nel 1954 corse il miglio per la prima volta sotto la soglia dei 4 minuti, battute all’asta per 220.000 sterline. (mv)