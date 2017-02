theMicam si avvicina, da Fermo lanciano l’allarme. Ciccola: “Se nelle Marche perdiamo i brand del lusso, siamo rovinati”

“Se vanno via i marchi del lusso, per noi è finita!”. Sono le parole di Enrico Ciccola, neopresidente della Sezione Calzaturiera di Confindustria Fermo, alla sua prima uscita pubblica in occasione della presentazione del distretto marchigiano a theMicam, la fiera di riferimento della calzatura in programma a Fieramilano Rho dal 12 al 15 febbraio e che sarà presentata domani mattina a Milano. Ciccola ha illustrato i due obiettivi prioritari del suo mandato: sbloccare la legge europea sull’etichettatura obbligatoria, (che ha definito “una situazione inaccettabile!”) e l’istituzione degli Stati Generali della Calzatura, “un tavolo di discussione a cadenza semestrale per sapere quanti siamo, dove vogliamo andare e quali soluzioni vogliamo adottare per risolvere i problemi”. Sulla questione del made in, l’imprenditore ha annunciato che a breve partirà un progetto per sviluppare l’argomento a 360 gradi e che vedrà il coinvolgimento di un pool formato da diverse università. “Facciamo miracoli per esportare, il Made in obbligatorio potrebbe portare un aumento del lavoro del 20%”. (mv)