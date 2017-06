Tod’s punta sugli under 14 e pensa a una struttura ad hoc per sviluppare il business. Obiettivo: quota 15%

Tod’s punta ad ampliare i ricavi del kidswear dedicando una struttura ad hoc al segmento e forse anche un’insegna unica. “Puntiamo a sviluppare il business legato al mercato under 14 affinché arrivi a pesare tra il 10% e il 15% dei ricavi al massimo entro cinque anni. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo creato un’organizzazione interna dedicata al suo sviluppo, nel rispetto dell’identità dei marchi, e stiamo anche valutando l’opportunità di creare un concept multibrand per raccontare il nostro mondo kid in Asia e Medio Oriente sotto un’unica insegna e magari anche prima nei principali department store internazionali” ha spiegato a MFF Sergio Azzolari, direttore generale di Fay e Hogan. La collezione Hogan Junior comprende per ora solo calzature mentre il brand Fay è esclusivamente abbigliamento. “Per Hogan potenzieremo i mercati storici come Italia, Germania, Francia e Benelux, mentre stiamo valutando l’ingresso sul mercato cinese e mediorientale a seguito del grande riscontro nei confronti delle collezioni per adulto” ha concluso Azzolari. (mv)