Tomaia in bufalo per sneaker da skateboard. La firma Adidas e porta il nome degli americani di Horween Leather

È in distribuzione Busenitz Pro Horween, griffata Adidas. È la prima sneaker pensata per lo skateboarding con tomaia in bufalo. Ed è anche il frutto della prima collaborazione tra l’azienda tedesca è la più prestigiosa conceria statunitense, Horween Leather, fondata a Chicago nel 1905. Horween è nota storicamente per essere la fornitrice esclusiva dal 1941 della NFL (National Football League) a cui fornisce le pelli con cui realizzare i palloni ovali. Meno nuova la collaborazione con Dennis Busenitz, che collabora con Adidas Skateboarding dal 2006 e il cui stile ha marchiato stilisticamente il segmento a livello mondiale. La Busenitz Pro Horween costa 120 dollari, ha suole semilucide e interni bordati in pelle. (pt)