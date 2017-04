Treviso meets Colorado: la scarpa sportiva veneta ospita lo Stato USA. All’orizzonte un mercato da 13 miliardi di dollari

Le scarpe di Treviso piacciono agli investitori del Colorado. È sbarcata, infatti, in Veneto Stephanie Copeland, direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico dello Stato USA che, su mandato del governatore John Hickenlooper, esplorerà la possibilità di stringere ulteriormente i rapporti tra Colorado e Provincia veneta. E, a interessare gli osservatori statunitensi sono, in particolare, le aziende del distretto calzaturiero sportivo, conosciute oltreoceano grazie a brand come La Sportiva e Scarpa, che proprio in Nord America hanno aperto già da tempo una sede. Perché? Semplice: il Colorado è un punto strategico per le aziende specializzate nella produzione di scarpe sportive essendo meta prediletta dagli appassionati statunitensi di montagna. Copeland sonderà il terreno in cerca di aziende interessate a espandere la propria presenza. Sul piatto il Colorado mette una delle tassazioni più basse degli USA e un fatturato del settore Outdoor Recreation pari a 13,4 miliardi di dollari.