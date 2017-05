UK: cambio di proprietà per Harrys of London: il nuovo azionista è l’immobiliarista USA Charles Cohen

Britannici che diventano americani. Si sintetizza così il senso dell’operazione finanziaria che vede protagonista l’immobiliarista USA Charles Cohen e coinvolge il brand inglese Harrys of London. Il magnate americano, infatti, ha deciso di acquisire il brand specializzato in calzatura e accessori in pelle fondata nel 2001. “Harrys of London è stato un marchio che ho sostenuto e rispettato per lungo tempo – commenta Charles Cohen -, portando un mix unico di lusso, arte contemporanea e tecnologia e design all’avanguardia. Vediamo enormi potenzialità di espansione negli Stati Uniti, Londra, Asia e Medio Oriente, e sono ansioso di aiutare la squadra a far crescere Harrys of London su scala globale “.