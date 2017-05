Vintage e artigianali: ecco le sneaker New York Special Edition di Fratelli Rossetti e Leather Head Sports

In edizione limitata, di colore marrone o nero, con le cuciture a vista come certi palloni da gioco e acquistabili solo online o nello shop di Madison Avenue (New York). Sono le sneaker New York Special Edition realizzate dalla griffe Fratelli Rossetti in collaborazione con Leather Head Sports, azienda statunitense di articoli sportivi realizzati a mano. La scelta della location fisica per la vendita del modello dal fascino vintage non è casuale. Perché è qui che dal 9 maggio i frutti della collaborazione tra le due aziende trova spazio e visibilità. L’iniziativa rientra in New Artisan Project, programma con il quale la griffe lombarda intende promuovere la sapienza del lavoro manuale e artigianale nella calzatura.