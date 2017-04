Prima Vuitton, adesso Nike e DrMartens: Supreme non si ferma e declina la pelle per celebrare i due brand

Dopo il successo della collaborazione con Louis Vuitton, Supreme, brand newyorkese di streetwear, sforna due nuove capsule collection di calzature in partnership con Nike e DrMartens. La prima dà vita a una linea speciale di sneaker Nike Air Uptempo by Supreme in tre diverse colorazioni: oro metallizzato, total black e rosso/bianco. Il voluminoso modello da basket in pelle che originariamente presentava la scritta AIR in grandi lettere bombate sul lato della scarpa, adesso porta il logo SUPREME. Al prezzo di 180 dollari. Insieme a DrMartens, invece, il marchio di NY ha realizzato un’edizione limitata del modello Rousden Creeper, reinterpretandolo in camoscio trapuntato, con cinturino a fibbia laterale. Costo: 168 euro. (mvg)