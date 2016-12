Oltre 1.500 espositori per theMicam

Saranno 1.557 gli espositori totali, di cui 617 esteri, su oltre 67.500 metri quadrati di superficie espositiva netta. Questi i numeri anticipati oggi da theMicam, che si svolgerà al quartiere fieristico di Rho dal 31 agosto al 3 settembre. Entreranno per la prima volta in fiera alcuni brand: Christian Lacroix, Colmar, Missoni e Porsche Design. La manifestazione si presenterà con un format rinnovato e una riorganizzazione degli spazi. Gli espositori saranno infatti raggruppati per fascia di prodotto: al padiglione 1 e 3 il Luxury; al 2 e 5 Contemporary: al 2V l’International Designers Area; al 4 Urban; al 4B I-kids; al 6 Active, al 7 Cosmopolitan e al 10 Street. Altri servizi sono stati introdotti per facilitare sia l’arrivo in fiera e sia per ottimizzare il tempo speso dai visitatori all’interno dei padiglioni. (mv)