Altro che corda: le espadrillas di lusso sono in pelle. Le propongono anche Saint Laurent e Chanel

Espadrillas? Sì, ma in pelle. È la nuova evoluzione di questo modello, che sta tornando di gran voga, tant’è che è stato sdoganato perfino da Kate Middleton. Molti sono i brand che le propongono in pelle. Chie Mihara, brand nato nel 2002 in Spagna, le propone con la suola in corda e con la tomaia in morbida nappa per darle un tocco easy chic. Sandali con zeppa modello Hamptons in suede per l’altro spagnolo Manebi; zeppa Holly in pelle con finiture di corda naturale e tacco a zeppa vertiginoso per Michael Kors. Alzano la posta le luxury espadrillas di Saint Laurent (345 euro, nella foto) e di Chanel (540 euro), che negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web ai piedi della figlia tredicenne di Paolo Bonolis. (mv)