Belle come il made in Italy e buone come il whiskey scozzese, sono gli scarponi di Oliver Sweeney

Scarponi di lusso (con pellami italiani) per andare in montagna con una tasca dove riporre una bottiglietta di whisky. È il prodotto in edizione limitata (200 paia) nato dalla collaborazione tra il pregiato Talisker whisky scozzese dell’isola di Skye e il brand inglese Oliver Sweeney. “Made By The Sea” è il nome dello scarpone che viene confezionato all’interno di una scatola di rovere massello, insieme ad una bottiglia da 70 cl di whisky Talisker invecchiato 10 anni e ad un contenitore argentato che può essere riposto nella tasca presente nella tomaia dello scarpone. Nel lancio del prodotto viene evidenziata l’origine italiana del pregiato pellame che viene poi brunita a mano alla Bernacchini di Corridonia (Macerata), dove la Oliver Sweeney realizza le sue produzioni, e la suola St. Moritz che conferisce alla calzatura resistenza. La confezione viene venduta a 590 sterline, circa 680 euro. (mv)