Brenta, “piccole” sneaker crescono: il caso Hide&Jack

Hide&Jack è pronto a balzare oltre il milione. Dopo aver registrato nel 2016 un fatturato di oltre 750.000 euro, il brand di sneaker fondato nel 2014 dai fratelli Alberto e Nicola Franceschi in Riviera del Brenta mette in cantiere sviluppo e produzione che dovrebbero consentire quest’anno di superare il milione di euro. Il piano si fonda sul consolidamento in Italia delle vendite e una contestuale maggior penetrazione nei mercati esteri, con un’attenzione particolare a Germania, Francia e Stati Uniti. Attualmente Hide&Jack è presente in alcune vetrine italiane del circuito Best Shop, tra cui Ratti, Base Blu e Tessabit, mentre a livello internazionale nel Bosco dei Ciliegi a Mosca, Journal Standard a Tokyo e uno shop-in-shop a Taipei. A fine 2017, inoltre, è prevista l’apertura del primo monomarca a Milano, nel Quadrilatero della moda. Tale sviluppo sarà accompagnato da quello dell’e-commerce, canale che nel 2016 ha prodotto il 40% del fatturato totale.