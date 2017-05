Calzatura solidale. In Trentino La Sportiva regala gli scarti di pellame alle cooperative sociali (che ne fanno accessori) e vince un premio

DATI TRIMESTRALI CONFERMANO IL TREND 2016: IL LUSSO CRESCE. ANZI: CORRE. ANCHE LE GRIFFE PIÙ AFFATICATE (BOTTEGA VENETA, HUGO BOSS) TORNANO IN AREA POSITIVA. MA TUTTI, A COMINCIARE DA BERNARD ARNAULT (LVMH, NELLA FOTO), PREDICANO PRUDENZA. PERCHÉ LO SCENARIO INTERNAZIONALE È INSTABILE E NESSUNO PUÒ GARANTIRE CHE NON CI SIA UN’ALTRA CRISI IN ARRIVO