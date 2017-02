C’era una volta l’immagine dei grandi brand italiani: perché non usarla per realizzare sneaker? Idea e progetto di Gianluca Gimini

Il bolognese Gianluca Gimini ha realizzato il progetto Sneakered, sviluppando grafiche e colori di alcuni famosi e storici marchi italiani, rivisti e corretti in funzione del potersi trasformare in calzature sportive. “Le ho pensate in pelle, ma visto che utilizzo marchi famosi non potranno essere commercializzate. Al limite sarà possibile produrne al massimo 200 esemplari, venduti alla stregua di opere d’arte” ci dice Gianluca Gimini, designer e insegnante di design del prodotto. “Ho preso spunto anche da alcuni famosi modelli di sneaker ai quali ho apportato qualche modifica” spiega Gimini che tra i brand italiani storici ha selezionato l’immagine di Pino Silvestre, Cynar, Tassoni, Superpila, Sapori Siena, Felce Azzura, Algasiv e altri. L’idea, comunque, potrebbe avere un seguito. Gimini ci confessa di aver ricevuto una prima telefonata da Nike… (mv)