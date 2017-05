Colmar e la calzatura: a cinque anni dalla prima collezione ecco la sneaker (in pelle) limited edition

Manifattura Mario Colombo & C. di Monza, che produce il marchio Colmar, è entrata nel mercato delle scarpe da cinque anni e ora, per la primavera-estate 2017, lancia la collezione (made in Europe) Research, progettata e disegnata da Creative Room. Le sneaker Holden e Feyder sono realizzate in pelle (primo fiore e suede), dalla tomaia agli inserti, fino alle solette e sono caratterizzate da un’impuntura manuale sulle suole che le rende più resistenti. Sono in limited edition e ogni modello riporta un codice unico sul lato della tomaia. La collezione è dedicata esclusivamente all’universo maschile, ma l’azienda non esclude la possibilità di entrare nel segmento femminile a partire dall’autunno-inverno 2018-2019. (mv)