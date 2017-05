Confort Shoes (Salerno) apre le porte ai giovani designer italiani e del mondo

Liberare la creatività dei giovani designer italiani e del mondo. È questo l’obiettivo di “ReShoes contest”, progetto promosso dal marchio di calzature Patrizio Dolci, realizzato dalla Confort Shoes di Caselle in Pittari (Salerno), in collaborazione con 3DItaly, Atom e Ultimaker. Attraverso il contest creativo, giovani designer potranno realizzare un nuovo concept di calzatura da presentare durante gli appuntamenti internazionali della prossima stagione fieristica. Il progetto ha preso avvio lo scorso 3 marzo, data a partire dalla quale le porte della fabbrica sono state aperte ai designer, che hanno avuto tempo per elaborare la propria idea fino al 10 aprile. A partire da giovedì e fino a sabato i progetti migliori verranno prototipati e poi realizzati sfruttando la digital fabbrication sviluppata da Confort Shoes e affiancandola all’abilità dei suoi artigiani. (art)