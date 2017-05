Dal calcio al lusso: i francesi del PSG presentano le scarpe da 1.500 euro. Le disegna lo stilista USA George Esquivel

È made in California ed è firmata dallo stilista statunitense George Esquivel – una sorta di autogol per un settore di estremo orgoglio nazionale – la prima collezione di scarpe del Paris Saint-Germain, il club calcistico francese più famoso al mondo. Al momento è disponibile un solo modello, lo scarponcino da donna ed uno da uomo in blu, al prezzo di 1.500 euro, appena presentato nella boutique parigina Colette. “Mi sono innamorato del brand perché sintetizza l’eleganza e la sofisticatezza parigina” ha dichiarato Esquivel, entrato in contatto con il PSG la scorsa estate durante la tournée estiva statunitense della squadra. “È l’inizio di una lunga collaborazione” ha dichiarato Favien Allegre, direttore del merchandising e del brand della società calcistica. In autunno è infatti prevista l’uscita della collezione completa che sarà disponibile anche nelle boutique californiane. (foto da wwd.com) (pt)