Dall’automotive di lusso alla calzatura: ex CEO di Porsche investe negli articoli in pelle di Shoepassion

L’ex CEO di Porsche, Wendelin Wiedeking, crede a tal punto nel settore calzaturiero da aver investito “svariati milioni di euro” nella giovane società berlinese Shoepassion. Fondata nel 2008 da Tim Keding e Henry Bökemeier, Shoepassion è un brand specializzato in accessori classici in pelle: calzature, guanti, cinture, valigeria. Il manager Porsche era già stato coinvolto nella start-up e il suo legame con il brand si è rafforzato lo scorso dicembre, quando Shoepassion ha rilevato il produttore di calzature Heinrich Dinkelacker, del quale l’ex CEO Porsche era socio dal 2004. “La composizione della squadra, da un lato la struttura che è stata organizzata e dall’altro lato l’ottimo lavoro del consiglio di amministrazione, insieme ad una convincente visione del futuro mi hanno convinto ad aumentare il mio coinvolgimento in Shoepassion” ha spiegato Wiedeking. (mv)