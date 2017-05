Decolla il progetto footwear di Woolrich a Torre San Patrizio (Fermo). Aperte le candidature per il commerciale

Woolrich è pronta a investire nel piano di sviluppo della produzione calzaturiera in provincia di Fermo. La newco fondata pochi mesi fa dal noto brand internazionale, che ne detiene il 51%, e Giano, azienda locale guidata da Enrico Paniccià (49%), è infatti alla ricerca di personale per consolidare il progetto lanciato a gennaio. Questo prevede la progettazione e produzione delle calzature Woolrich sfruttando la piattaforma Giano, anche se la newco funzionerà in maniera indipendente. La prima collezione è già stata presentata a Pitti Uomo mentre quelle future prevedono, in generale, la realizzazione di modelli ispirati all’outdoor e all’urban. Gli obiettivi annunciati sono quelli di produrre circa 20.000 paia di scarpe nel primo anno per poi raggiungere una quota stabile compresa tra 50 e 100.000 paia l’anno. La newco “Woolrich footwear”, con sede a Torre San Patrizio, è quindi alla ricerca di candidati per il ruolo di “addetto commerciale back office” da destinare all’ufficio commerciale Italia-estero.