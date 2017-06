Domani al via Expo Riva Schuh: espositori in crescita per una “manifestazione sempre più internazionale”

È tutto pronto a Riva del Garda (Trento) per l’88esima edizione di Expo Riva Schuh, la manifestazione dedicata al mondo delle calzature. La fiera apre i battenti domani, quando sulle sponde del lago trentino giungeranno 1.464 espositori, 1.174 dei quali provenienti dall’estero, in crescita rispetto ai 1.438 (1.139 stranieri) ospitati nell’edizione primavera-estate dell’anno scorso. Resta uguale, invece, la superficie espositiva: 32.500 metri quadri. “L’anima internazionale della manifestazione sarà al centro di questa edizione” spiega il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini. “Siamo riusciti a coinvolgere nuovi Paesi, e quindi nuovi mercati – prosegue – Questo era del resto l’obiettivo del progetto Expo Riva Schuh Around The World che ci ha portato a presentare la nostra fiera in giro per il mondo e proseguirà nei prossimi mesi tra i mercati che abbiamo individuato come strategici”. (art)