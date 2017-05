European Shoeshow chiude: annullata (dopo una sola edizione) la nuova fiera calzaturiera di Colonia

Si continua a parlare di fiere in Germania. In questo caso, però, la notizia racconta di un fallimento. Infatti, la prima edizione del salone European Shoeshow di Colonia, svolta il 12 e 13 marzo scorsi, rischia di essere anche l’ultima. La seconda era in programma il 24 e 25 settembre prossimi, ma è stata annullata per le poche iscrizioni. Tra le cause anche la concorrenza con la neonata Gallery Shoes (ex GDS), in programma dal 27 al 29 agosto. Ad affermarlo Frank Hartmann, ex manager di Messe Düsseldorf, che aveva ideato la manifestazione: “A quanto pare, molti espositori, per ora, vogliono attendere l’esito di Gallery Shoes. Siccome noi non facciamo le cose a metà e non vogliamo dare false promesse, abbiamo deciso di rimandare indietro le iscrizioni e annullare Shoeshow”. Il bilancio della prima edizione fu deludente.