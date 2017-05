Germania: da Gabor si balla anche la Zumba. Il calzaturificio premiato “per come tutela la salute dei propri dipendenti”

Gabor, brand calzaturiero tedesco, è stato premiato dall’Istituto Nazionale dei Valori Aziendali “per come tutela la salute dei propri dipendenti”. Diversi i criteri presi in considerazione, per molti dei quali Gabor è risultato il migliore: dieta sana ed equilibrata nella mensa aziendale; acqua potabile gratuita e spuntini per le pause di lavoro; ottime relazioni tra proprietà e dipendenti; corsi di Rückenfitkurse e Zumba nella palestra aziendale; ambiente di lavoro luminoso e accogliente; locali climatizzati, postazioni ergonomiche e orari di lavoro flessibili. “Con le nostre azioni e le nostre offerte – ha commentato il CEO Achim Gabor -, vogliamo aumentare non solo la nostra attrattività come datori di lavoro, ma vogliamo anche migliorare in modo sostenibile il benessere dei nostri dipendenti e prevenire le malattie tipiche professionali “. (mv)