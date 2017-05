Gli USA e la calzatura: le sneaker trainano l’uomo che insidia il primato della donna

Negli Stati Uniti, gli acquisti di scarpe maschili insidiano il primato della donna. NPD, analista specializzato nel mercato fashion, calcola che il fatturato dell’uomo abbia ormai raggiunto quota 26,2 miliardi di dollari, 3,7 in meno rispetto alla calzatura femminile, che mantiene, per ora, il primo posto incassando poco meno di 30 miliardi di dollari. Il trend, però, pare decisamente orientato a ribaltare in breve tempo la situazione: “Le vendite della donna continuano a decrescere, in valore e numero di paia, al contrario di quelle maschili – sintetizza Beth Goldstein di NPD -: parte di questo cambiamento chiama in causa il modo in cui oggi ci si veste”. Vince lo stile casual, che induce la donna ad acquistare scarpe “versatili mentre il maschio statunitense si è improvvisamente messo a collezionare sneaker: camping, pesca, rock climbing, neve”. Modelli ormai sdoganati e indossati in ogni momento della giornata e in ogni occasione. Almeno per ora, chi punta agli Stati Uniti sia consapevole di dover proporre scarpe comode, sportive e che durino più di una stagione. Per l’acquisto effimero non è il momento. (pt)