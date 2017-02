I Grammy Awards come uno stellare fashion show: da Louboutin a Gianvito Rossi, ecco tutte le scarpe scelte dalle popstar

Nel mondo social le popstar sono le più importanti testimonial delle griffe. E la cerimonia della consegna dei Grammy Awards, gli Oscar della musica, che si è svolta lunedì sera allo Staples Center di Los Angeles, in California, si è trasformata in una passerella fashion. Peter Dundas, che ha lasciato la direzione creativa di Roberto Cavalli lo scorso ottobre, si è messo in proprio e ha colto l’occasione per lanciare la sua nuova linea. Dundas ha scelto una modella d’eccezione: Beyoncé. Ecco le scarpe delle big: Adele ha scelto un total look Givenchy; Lady Gaga si è presentata con cuissardes di vernice nera a zeppa firmati Pleaser; Jennifer Lopez ha indossato Christian Louboutin, brand che ha ispirato anche Giuliana Rancic e Karen Fairchild. Hanno preferito Jimmy Choo Taraji P. Henson e Carrie Underwood. Tra i brand italiani il più gettonato è Giuseppe Zanotti, scelto da Rihanna (che ha sfoggiato in abbinamento una clutch Roger Vivier), il rapper Rick Ross, Demi Lovato e la modella Heidi Klum. Cèline Dion ha scelto Gucci mentre Tori Kelli ha optato per Gianvito Rossi. Tra i brand emergenti, Maryam Nassir Zadeh è stato scelto da Solange Knowles e Stella Luna da Faith Hill. Nella foto, da sinistra: Solange Knowles, Jennifer Lopez, Lady Gaga. (mv)