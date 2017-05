Imelda Marcos? Una dilettante. Tra le shoes addicted celebri Céline Dion le batte tutte

Federica Pellegrini possiede oltre 500 paia di scarpe? Imelda Marcos 3.000? Niente rispetto alla cantante Céline Dion che ne ha collezionate oltre di 10.000. Tra le due ci sono 20 anni di differenza per cui per raggiungere la Dion, la nuotatrice italiana dovrebbe acquistare una media di 475 paia all’anno. Nel 2007, ospite a Domenica In, Céline Dion disse di aver acquistato oltre 1.000 paia di scarpe; nel 2013 era arrivata a 3.000 paia, come dichiarò in una intervista a Ellen DeGeneres. All’ultimo Met Gala la cantante canadese, sempre ben vestita e alla moda, ha dichiarato (forse con un po’ di eccesso) di possederne oltre 10.000 paia, perché non riesce a staccarsi dai vestiti e accessori del passato che, ha detto, mantiene con estrema cura. (mv)