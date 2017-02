Internet fa bene alla scarpa: ricerche online in crescita del 30% in Italia. Google: “Chi è sul web cresce il doppio degli altri”

Su Google la ricerca di scarpe a livello mondiale è aumentata del 15% negli ultimi tre anni, ma si arriva anche al +30% in Italia. In base ai dati di Global Market Finder e di Google Trends Indonesia, Brasile, Messico, Stati Uniti, Giappone, oltre a Francia e Germania per l’Europa, sono i mercati che hanno un maggiore potenziale per le scarpe made in Italy. Non solo. Google spiega che le imprese “con un’ottima e attiva presenza su internet crescono più del doppio delle altre, perché riescono a esportare di più. E in questo canale la ridotta dimensione aziendale non sarebbe un limite. A MFF Fabio Vaccarono (nella foto), managing director Italy di Google, ha portato tre esempi positivi di progetti digitali di calzaturifici italiani cresciuti grazie al progetto Eccellenze in Digitale: Il Gergo di Morrovalle (Macerata), Lemco di Verolavecchia (Brescia) e Carlos di Fucecchio (Firenze). (mv)