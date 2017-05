E la raccolta fondi online premia anche le calzature per atei: per il designer David Bonney 60.000 euro

Tra le sei idee più assurde che grazie al crowdfunding hanno raccolto un bel po’ di soldi ce n’è una, curiosa, che riguarda le scarpe. Nel 2012 David Bonney ha lanciato l’idea di una linea di scarpe per atei. Come si riconoscono? Sulla suola è incisa la scritta “Ich bin Atheist”. Con questa idea ha raccolto 60.000 euro. Ora le scarpe sono realtà, sono in pelle, tipo sneaker, e costano da 140 a 220 euro in base al modello. L’anno scorso Bonney ci ha riprovato e ha lanciato l’atheist mobile shop, il negozio mobile di scarpe per atei: un furgoncino per poter vendere le sue scarpe in giro per gli Stati Uniti. Grazie al crowdfunding ha raccolto altri 27.000 euro. Il suo slogan è “Portare comfort e ateismo negli Stati Uniti”. (mv)