La ricetta di Base Protection per crescere (senza sosta): look fashion e pelle per l’antinfortunistica

Fashion e pelle per andare oltre l’antinfortunistica e crescere rapidamente. Questa la ricetta di Base Protection, azienda di Barletta specializzata nella produzione di calzature da lavoro. Il 2016 si è chiuso a 26 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al 2015. Meglio ancora i primi tre mesi di quest’anno: vendite +39%. Base Protection è di proprietà della spagnola Fegemu e impiega circa 100 dipendenti nello stabilimento pugliese e altri 500 a Fushe Kruje Thumane, in Albania. L’obiettivo 2017 è arrivare a 1,1 milioni di paia di scarpe prodotte per superare i 30 milioni di euro di fatturato. Tutto ciò grazie anche a una scarpa da lavoro che strizza l’occhio al mondo fashion con la collezione Miss Base, declinata interamente al femminile, con tomaia in pelle scamosciata, fodera antisettica, suola defaticante, e una forma che si ispira alla scarpa da donna tradizionale, per non rinunciare al look anche quando la donna è al lavoro. (mv)