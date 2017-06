Monnalisa calzature e accessori, Brama i pantaloni: per i brand italiani il successo è in pelle

Più accessori e più calzature. Monnalisa, brand aretino di moda per bambino e bambina, investe 7 milioni nel potenziamento della propria struttura produttiva. Il progetto (consegna dei lavori calendarizzata entro fine anno) prevede anche miglioramenti tecnologici e della logistica. La misura, che si somma alla novità della capsule mamma e bimba Monnalisa Forever, serve da volano per portare il fatturato alla soglia dei 47 milioni di euro (erano 42,5 nel 2016). Le strategie di ampliamento del business passano dalla pelle anche per il modenese Brama Group. L’azienda, specializzata in linee contemporary e distributrice in Europa di griffe USA, lancia Frida Muse, collezione di 10 modelli di pantaloni dedicati ai grandi volti femminili della musica (Tina Turner, Patti Smith, Janis Joplin e Tori Amos tra le altre). I materiali? Nappa, suede e latex.