Non solo cashmere: anche Brunello Cucinelli “si piega” alla moda delle sneaker e le produce in pelle limited edition

“Sotto il vestito niente” era il titolo di un celebre film di Carlo Vanzina dell’85. Ora la moda vuole “sotto il vestito le sneaker”. Non è solo un gioco di parole, ma una realtà molto attuale per la quale è stato addirittura coniato un nuovo termine: athleisure. L’universo dello sport, l’abbigliamento più atletico, si miscela all’eleganza e allo stile più classico per definire un nuovo casual chic. Seguendo in pieno questo trend, Brunello Cucinelli ha lanciato una limited edition di sneaker running utilizzabili nel normale lifestyle urbano. Stile dinamico e dettagli pregiati caratterizzano le Knit & Shiny Limited Edition Runners: maglia di cashmere, seta e Lurex insieme a un mirror effect dei dettagli in vitello che si contrappone all’aspetto più materico del pellame scamosciato laminato. Il rivestimento in monile sulla punta completa il modello con una decorazione distintiva delle collezioni Cucinelli. Una suola leggerissima e ultraflessibile completa poi la calzatura e la rende esclusiva. Le Knit & Shiny Limited Edition Runners saranno disponibili a partire da fine febbraio, nelle boutique monomarca Cucinelli di tutto il mondo, in una speciale edizione limitata a soli 100 elementi.