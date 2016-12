Personalizzare la propria scarpa in negozio. Dall’incubatore di idee del Polimi arriva la startup Else Corp

Il mercato vuole la personalizzazione del prodotto. La tecnologia gli va incontro. Dalla giovane startup italiana Else Corp arriva un altro progetto di “virtual retail”, software con il quale sarà possibile creare il proprio accessorio o capo di abbigliamento direttamente in negozio. Ora la piattaforma è in funzione solo per le calzature e il lancio ufficiale avverrà al prossimo theMicam di febbraio. Dopo aver scelto il modello preferito, sempre all’interno del negozio, il cliente, utilizzando il software Else Corp e un configuratore 3D, inizia la scelta di materiali, design e colori, per creare la propria scarpa ideale. L’ordine viene inviato al laboratorio per la realizzazione del paio di scarpe. Avvalendosi del foot scanner e del virtual fitting, l’azienda produttrice riceverà anche le dimensioni precise dei piedi del cliente. Else Corp è una startup italiana nata nel 2015 nell’incubatore di Polihub della fondazione Politecnico di Milano. Il suo fondatore e ceo è Andrey Golub (nella foto), originario della Russia, che ha pensato a come poter valorizzare la produzione italiana. “Il nostro obbiettivo è di standardizzare la scansione 3d industriale per il settore moda in tutto il mondo, così che un cliente dal Brasile potrà ordinare in negozio la scarpa personalizzata prodotta in Italia” ha detto Golub. (mv)