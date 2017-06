Il prezzo di una scarpa? Se è di lusso, da donna costa più. Per le sneaker è più caro l’uomo, dice una start up americana

Nel segmento luxury le scarpe da donna costano di più di quelle da uomo, nel casual accade l’inverso. Lo rivela la startup USA Datafiniti, specializzata in analisi di big-data, che ha elaborato un database di oltre 80 milioni di prodotti venduti online. A riportarlo è Footwer News. Secondo Datafiniti 6 luxury brand su 8 hanno un prezzo maggiore per la donna rispetto all’uomo. Esempio: il prezzo medio di un paio di Gianvito Rossi femminili è di 750 dollari, maschili 469 dollari. Divergenze simili anche nelle collezioni Valentino, Jimmy Choo e Saint Laurent. Nel reparto casual, invece, il prezzo medio di un paio di Vans da uomo è 50 dollari, da donna è 40 dollari; per Skechers 51 dollari contro 45; per Adidas 75 contro 70 e per Nike 85 dollari per l’uomo e 80 per la donna. Perché? Secondo Datafiniti potrebbe dipendere da quanto è importante il mercato da uomo e da donna per ciascun marchio e quindi i brand di lusso che si rivolgono a una clientela prettamente femminile hanno un prezzo più alto per questi articoli mentre per le sneaker sportive è il contrario, con il mercato da uomo che è preponderante. Footwer News, però, fa notare come Datafiniti non abbia approfondito gli aspetti legati a design, dettagli, funzionalità e prestazioni che potrebbero contribuire alla differenza di prezzo. (mv)