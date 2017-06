Proprietà USA e produzione italiana, M.Gemi raccoglie 14 milioni di euro di finanziamenti per le sue scarpe di lusso

M.Gemi, brand di proprietà USA ma produzione italiana, crescerà ancora grazie ad un finanziamento di 16 milioni di dollari (circa 14,4 milioni di euro) ottenuto dalla Burda Principal Investments, società della Hubert Burda Media, una technology media company con sede a Monaco di Baviera. La M.Gemi, con sede a Boston, è stata lanciata nel 2015 dal ceo Ben Fischman, dal presidente Cheryl Kaplan e dal responsabile commerciale Maria Gangemi e produce scarpe da uomo e da donna. È nota nel mercato del lusso perché ogni lunedì presenta delle novità ai suoi clienti. Oltre all’e-commerce, gestisce un negozio a Soho, New York, dove i consumatori possono provare le scarpe per poi ordinarle online. Un secondo negozio dovrebbe aprire nel Prudential Center di Boston. Grazie a questa operazione, il finanziamento totale ottenuto da M.Gemi è di 47,2 milioni di dollari (42,4 milioni di euro). I nuovi fondi verranno impiegati nelle tecnologie e nella supply chain in Italia, ha fatto sapere l’azienda. (mv)