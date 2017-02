Una sneaker per Parigi. È “sportivo” il modo in cui Jimmy Choo celebra l’ingresso maschile ai Magasin Printemps

Jimmy Choo sceglie le sneaker per celebrare l’apertura del suo shop-in-shop dedicato all’uomo presso i Magasin Printemps di Parigi. Il brand ha prodotto una limited edition della sneaker modello Lewis. La scarpa è rielaborata e presenta un maggiore contenuto sporty grazie alla chiusura a velcro e ai dettagli colorati in rosso, blue, verde e argento. Per Jimmy Choo, l’apertura ai Printemps è la seconda in ordine di grandezza per le calzature da uomo in Francia, dopo lo spazio all’interno delle Galeries Lafayette aperto nel maggio del 2015. “Parigi è una città importante per noi come brand e questa apertura segna un altro passo emozionante nella crescita di Jimmy Choo uomo in Francia” ha detto, attraverso un comunicato, Pierre Denis, ceo del brand. (mv)