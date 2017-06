Il suo numero è il 57: dalle Marche le scarpe per il secondo uomo più alto al mondo

Un paio di stivaletti con tomaia in nubuck e fondo in gomma. Tutto normale se non fosse per la loro calzata, numero 57. Le ha prodotte il calzaturificio Petroselli Armando di Monte San Giusto (Macerata) che le ha spedite a Brahim Takioullah (nella foto), cittadino marocchino residente a Parigi, alto 2,46 metri, il secondo uomo più alto del mondo attualmente. “Ci ha conosciuto tramite internet e ci ha inviato la sua richiesta e noi abbiamo messo in produzione le scarpe” ci dicono dal calzaturificio marchigiano che produce il brand Worland. Il piede destro di Brahim Takioullah misura 37,5 centimetri e quello sinistro 38,1. “Tutta la lavorazione è stata particolare. Non si trova un fondo di quelle dimensioni per cui ne abbiamo dovuti unire due per ogni singola scarpa. Oltre naturalmente alla forma speciale” proseguono dall’azienda che produce scarpe “grandi taglie” ma che non aveva mai prodotto una scarpa di tali dimensioni. Il marocchino ha già ricevuto le scarpe, le ha provate ed è rimasto soddisfatto. (mv)