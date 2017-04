Troppa pressione sui costi, congiuntura “difficile”: Clarks prevede (altri) 60 licenziamenti in Gran Bretagna

Clarks sta per licenziare 60 addetti nel quartier generale inglese, a Street, nel Somerset, dove sono impiegati oltre 1.000 dipendenti. La società cita la crescente pressione sui costi e un contesto imprenditoriale ed economico “difficile” come cause della decisione. Questa è la seconda ondata di licenziamenti in poco più di un anno. Nel febbraio 2016, infatti, aveva tagliato 170 dipendenti negli uffici britannici e USA dopo la fusione dei servizi di marketing e prodotto di entrambi i mercati. Secondo un portavoce, “come tutte le aziende, siamo in continua evoluzione per affrontare le sfide di un mercato molto impegnativo. Per questo l’azienda sarà costantemente impegnata a rivedere e riorganizzare la sua attività. Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto sulla forza lavoro”. In base ai dati più recenti e risalenti all’esercizio chiuso un anno fa, l’azienda calzaturiera britannica ha aumentato il proprio fatturato del 2,6%, a 1,530 miliardi di sterline (1,8 miliardi di euro), ma i proventi operativi sono crollati del 65%. (mv)