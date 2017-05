Vivarte inizia a vendere: cambia proprietà (ma resta francese) Pataguas. Trattative in corso per Andrè, Naf Naf e Kookai

Vivarte, gruppo francese specializzato in retail calzaturiero, inizia a vendere. Primo marchio ceduto: Pataugas, al gruppo Hopps. La notizia delle trattative in corso circolava già da qualche mese. Non è stato reso noto il valore della compravendita. Fondato nel 1950 e acquisito nel 1987 da Vivarte, il marchio Pataugas impiega 50 persone, dispone di una rete di cinque negozi in Francia ed è distribuito anche attraverso 15 grandi magazzini e 500 rivenditori in Francia e in Europa. Ha un fatturato annuo di circa 15 milioni di euro. Dietro al gruppo Hopps ci sono tre imprenditori transalpini: Frédéric Pons e Eric Paumier, fondatori di Colis Privé (distributore di pacchi a domicilio, che annovera anche Amazon tra i soci di minoranza); e Guillaume Durand, fondatore dell’immobiliare Refleximmo. Vivarte, che sta smantellando i propri marchi per far fronte alle difficoltà finanziarie, è in trattativa per la cessione anche di Kookai (con il gruppo australiano Magi), André (786 dipendenti) e Naf Naf (860 dipendenti). Ai primi di giugno si saprà se il piano di rinegoziazione del debito, che mira a portare il passivo da 1,3 miliardi di euro a 572 milioni di euro, mediante l’acquisto di quote sociali da parte dei creditori, sarà omologato. (mv)