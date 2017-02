La startup canadese delle solette 3D decolla grazie a Kickstarter: raccolti 4 milioni di dollari di investimenti

La Wiivv, che vende solette per calzature stampate in 3D, ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di dollari (3,7 milioni di euro). La startup è stata fondata nell’estate del 2014 da Louis-Victor Jadavji e Shamil Hargovan, ha sede a Vancouver (Canada) e ha un centro di ricerca e sviluppo della produzione a San Diego, in California. Il suo sistema è semplice. Per ottenere un paio di solette è sufficiente fare un paio di foto ai piedi con un’app dedicata, che poi invierà i dati alla fabbrica di San Diego. Dopo cinque giorni (in USA) arriverà a casa un sottopiede personalizzato che promette di ridurre la fatica e il dolore ai piedi. Dopo la vendita nei primi mesi del 2016 di oltre 10.000 solette, i fondatori hanno lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma digitale Kickstarter. Un consorzio di investitori con sede a Seattle, formato da Eclipse VC, Evonik Venture Capital, Real Ventures, e Asimov Ventures, ha puntato 4 milioni di dollari. La stessa Wiivv ha anche annunciato l’acquisizione di eSoles, fornitore statunitense di plantari personalizzabili. L’accordo consentirà alla Wiivv di avere i dati di oltre 50.000 scansioni tridimensionali del piede che permetteranno una maggiore precisione per le nuove linee produttive. (mv)