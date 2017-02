Un viaggio lungo più di 20 anni dalla sostenibilità a ZDHC: a Lineapelle92 c’è anche ICEC, l’istituto per la certificazione dell’area pelle

Dal 1994 svolge attività di certificazione, informazione e normazione, esclusivamente per l’area pelle. Offre servizi per certificazioni in ambito ambientale, etico-sociale ed economico e di prodotto. È accreditato Accredia per i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001 ed EMAS), salute e sicurezza (OHSAS 18001) e denominazione di origine della pelle (UNI EN 16484). È un punto di riferimento per le aziende di eccellenza, che si rivolgono a lei per certificare la qualità del proprio lavoro e del proprio prodotto, ed ha di recente aderito a ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), il progetto internazionale per la sostenibilità chimica dell’industria tessile e della calzatura sottoscritto da 56 tra brand, enti e associazioni. È l’ICEC, l’Istituto di Certificazione per l’area pelle, presente a Lineapelle con uno stand al padiglione 13 del quartiere fieristico di Fieramilano Rho. Appuntamento alla corsia Z, allora, fino al 23 febbraio.