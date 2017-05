11 maggio, Santa Croce sull’Arno: Torna ProssimaPelle. Seconda edizione dell’evento dei chimici di UNPAC

Torna la prossima settimana, con la sua seconda edizione, ProssimaPelle, in programma l’11 maggio, dalle 9.30 alle 22 presso il Museo della Conceria, a Santa Croce sull’Arno. L’evento, organizzato da UNPAC (Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari), “vedrà coinvolti espositori, sponsor, visitatori ed istituzioni in un confronto interno agli operatori del comparto, propedeutico a fare sinergia nel conciario per smuovere l’inerzia attuale del mercato”. ProssimaPelle, dove espongono le aziende chimiche di UNPAC e l’ingresso è riservato esclusivamente a conciatori e tecnici di conceria (ci si può registrare qui), propone anche un tavolo di confronto sulle MRSL dal titolo “La pelle che è, la pelle che vuoi, la prossima pelle che sarà”, al quale parteciperanno esponenti di griffe, il PoTeCo, la Stazione Sperimentale Pelli e relatori tecnici. ProssimaPelle, dice UNPAC, “ospiterà anche il Corso Professionalizzante, organizzato da PoTeCo, “Industrializzazione del processo e innovazione del prodotto per il settore conciario” riservato ai Giovani Conciatori”. All’interno dell’evento saranno esposte anche le opere realizzate dagli alunni e studenti che hanno partecipato ai progetti, promossi da UNIC, Amici per la Pelle e Le Belle Lettere della Pelle.