Il 12 maggio a Castelfranco di Sotto, il 17 a Solofra: doppio appuntamento in programma con AICC, Associazione Chimici del Cuoio

Doppio appuntamento in vista per AICC, l’Associazione Italiana Chimici del Cuoio. Prima data il 12 maggio a Castelfranco di Sotto (Pisa) per un evento dal titolo “Less is More – insieme si può fare, progettiamo oggi la pelle di domani”. Dalle 15:00 alle 20:00 presso il teatro della Compagnia, tecnici e specialisti parleranno alla platea di temi quali REACh e CLP, i limiti dei metodi e sostenibilità. Il 17 maggio, invece, AICC organizza a Solofra (presso la sala Centro ASI) un incontro sul tema “Misurazione delle pelli: metrologia legale, norme e contratti internazionali”. Per maggiori informazioni sul programma degli eventi e per le modalità di accredito agli eventi, consultare il sito www.aicc.it.