Agenda fitta per AICC: il 22 giugno a Santa Croce seminario sulle analisi del cuoio, il 7 luglio a Vietri il Convegno nazionale

Doppio appuntamento in agenda per AICC, l’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio. Si inizia il 22 giugno a Santa Croce sull’Arno (presso la sede PoTeCo), con un incontro organizzato dall’area Toscana sugli aggiornamenti dei metodi di analisi del settore cuoio. L’incontro è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria. Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici, la partecipazione vale il riconoscimento dei crediti formativi. Il 7 luglio, poi, a Vietri sul Mare (Salerno) si tengono l’assemblea ordinaria dei Soci e il 45esimo convegno nazionale AICC sul tema “Biodegradabilità, innovazione e valorizzazione rifiuti: opportunità per una crescita sostenibile del settore conciario”. Anche in questo caso l’iscrizione è obbligatoria. Per maggiori informazioni consultare il sito aicc.it