CLeAR, domani concerie e brand si incontrano per discutere di chimica: in preparazione il primo ring test per la pelle

Un ring test, sistema circolare che sottopone a più laboratori lo stesso campione per verificare la riproducibilità di un metodo di analisi e il grado di errore tollerabile, su alcuni parametri della pelle, come i PFOS, non è mai stato condotto. Per questo l’incontro di domani per il CLeAR (Confidence in Leather Analysis Results, in programma presso la sede milanese di UNIC dalle 10:30 alle 16:30) parte dallo stato di avanzamento della preparazione del campione per il primo ring test organizzato da UNIC nell’ambito della collaborazione con Camera di Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Uno spartiacque che servirà oltretutto ai laboratori, circa una decina quelli finora coinvolti, per accreditare la propria affidabilità di fronte agli operatori della filiera della moda. Non c‘è solo questo in programma. Il nucleo centrale dell’incontro verte sulle linee guida per la gestione delle analisi e dei relativi risultati sulla pelle. Argomento ricco, che va dalla definizione delle sostanze monitorate nella catena di fornitura alla gestione del campione e tracciabilità del campione, passando dalle analisi, dall’interpretazione dei risultati e dalla qualifica e scelta del laboratorio fino ai risultati discordanti, con limiti di responsabilità e contenziosi. CLeAR, il gruppo di lavoro promosso da UNIC perché concerie e brand definiscano linee guida condivise per la chimica della pelle, riparte dai metodi di prova in preparazione e sviluppo presso CEN/TC-289, l’istituto di normazione per l’area pelle. Si discuterà, con approfondimento delle criticità e delle opportunità che si profilano all’orizzonte, delle iniziative in corso in Italia (come le Linee Guida sul prodotto e sui processi della stessa Camera Nazionale della Moda Italiana) e internazionali (come ZDHC) per le liste di sostanze chimiche soggette a restrizione. La sessione pomeridiana, infine, toccherà anche l’iter del REACh, regolamento partito nel 2007 che si avvia, non senza preoccupazioni, alle ultime registrazioni.