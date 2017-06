“Concentriamo il business del cromo in Sudafrica”. Lanxess chiude la fabbrica argentina di Zárate

Stop alla produzione argentina, faremo tutto in Sudafrica. La multinazionale chimica Lanxess, fornitore dell’industria conciaria, ha annunciato che lo stabilimento di Zàrate, specializzato nella trasformazione del minerale di cromo in composti per utilizzo industriale (tra cui anche quello conciario), sarà chiuso entro il prossimo dicembre. 170 i licenziamenti previsti. Con “questa misura strategica – si legge in un comunicato Lanxess – rafforziamo ulteriormente la nostra competitività nel settore del cromo”. Come? Concentrando tutto in Sud Africa, dove la multinazionale possiede impianti estrattivi e altri impianti di trasformazione.