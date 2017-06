Federchimica, è Paolo Lamberti il nuovo presidente: la sua azienda si occupa anche di chimica conciaria

Paolo Lamberti (nella foto), presidente e amministratore delegato di Lamberti spa, è il nuovo presidente di Federchimica. L’assemblea dell’associazione confindustriale lo ha eletto il 19 giugno con il 99,8% dei voti. Nell’agenda del nuovo presidente ci sono i rapporti con le pubbliche amministrazioni e col governo, oltre alle strategie di espansione commerciale (nel primo quadrimestre 2017 l’export della chimica italiana è aumentato del 9,5% grazie soprattutto a Cina e Russia). Ancor di più, come ha dichiarato Lamberti nella sua relazione, ha una parte rilevante nel programma la prosecuzione del percorso su temi nei quali il settore ha già profuso grande impegno, come sostenibilità e impatto ambientale. Lamberti, la cui azienda si occupa anche di chimica conciaria, succede nell’incarico a Cesare Puccioni, di Puccioni 1888 (fertilizzanti e prodotti per l’agricoltura) che lo ha ricoperto per 6 anni.