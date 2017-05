La pelle di domani, il convegno nazionale, la tutela delle acque. Castelfranco, Solofra, Chiampo: i Chimici del Cuoio non si fermano

Senza soluzione di continuità. Eventi e convegni di AICC, Associazione Italiana Chimici del Cuoio, non si fermano e ripartono dalla Toscana. Precisamente da Castelfranco di Sotto, dove venerdì 12 maggio (ore 15), presso il teatro della Compagnia, si svolgerà l’incontro dal titolo “Less is more, insieme si può fare. Progettiamo oggi la pelle di domani”. Obiettivo: ampliare il punto di vista tipicamente scientifico dei seminari AICC, toccando temi come la comunicazione, il Reach, la sostenibilità, l’innovazione, la formazione. Lavori in corso, invece, per il 45° Convegno Annuale dell’associazione, in programma il 7 luglio prossimo a Solofra e, come tradizione, orientato alla presentazione di “temi di interesse tecnico e scientifico per tutta la filiera conciaria. Appuntamento successivo in Veneto, a Chiampo, il 20 ottobre, con un workshop sul tema “Economia, tecnologie e tutela dell’acqua nella filiera conciaria” che affronterà “gli aspetti legati alla gestione ed ottimizzazione delle risorse idriche nel nostro settore”. Per gli eventi di Solofra e Chiampo AICC chiama a raccolta i propri soci: avranno tempo fino al 31 maggio per presentare lavori di ricerca e studi a tema che saranno valutati dalla Commissione Tecnica dell’associazione.