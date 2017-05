Il lavoro è una questione di fedeltà. Silvateam premia i 25 anni di 16 dipendenti. E non solo

Silvateam festeggia in grande stile i suoi dipendenti. Venerdì sera, nella chiesa parrocchiale di San Michele Mondovì (Cuneo), i vertici della multinazionale hanno consegnato 16 orologi d’oro ad altrettanti dipendenti che nel corso degli ultimi 25 anni hanno accompagnato lo sviluppo delle due aziende del gruppo, Ledoga e Silvachimica. I loro nomi: Vito Ansaldo (San Michele Mondovì), Alberto Bertola (Paroldo), Monica Berutti (Ceva), Eugenio Demagistris (San Michele Mondovì), Domenico Rossi (Vicoforte), Laura Vivalda (Mondovì), Claudio Sciandra (Vicoforte), Bruno Luigi Voena (Vicoforte), Maurizio Varraud (Bibbiena), Massimo Regis (Mombasiglio), Pierluigi Vieno (Niella Tanaro), Massimo Scabbia (Bastia Mondovì), Paolo Berrone (Monastero Vasco), Giuliano Montagnani (San Miniato), Mauro Mulattieri (Mondovì) e Leonardo Pachì (San Michele Mondovì). Prima del concerto tenuto per l’occasione dai giovani dell’accademia Montis Regalis sulle musiche di Vivaldi e Telemann, è stata anche festeggiata la Stella al Merito del Lavoro” della Repubblica italiana al Maestro del Lavoro Luigi Dragone. “La consegna dei premi per l’anzianità di lavoro nelle società del nostro gruppo è un appuntamento annuale fisso, a riconoscimento della loro fedeltà all’azienda e a ringraziamento del contributo che hanno dato alla crescita della multinazionale” ha spiegato Alessandro Battaglia, presidente e amministratore delegato Silvateam. “Quest’anno abbiamo voluto cogliere l’occasione del concerto offerto a tutta la cittadinanza di San Michele Mondovì da Silvateam, per rendere pubblico il gesto – prosegue Battaglia – estendendo così il nostro grazie a tutti quelli che lo hanno già ricevuto negli anni precedenti e a quelli che lo riceveranno in futuro”.